Siniscola, camperista tedesco sanzionato sulla spiaggia dei Confetti

Intervento del Corpo forestale e di vigilanza ambientale nel pomeriggio di sabato alla spiaggia dei Confetti. A seguito di una segnalazione al numero verde 1515, il personale della Base logistica operativa navale di Siniscola è intervenuto per un camper rimasto bloccato nei cumuli di ciottoli.
Recuperato il mezzo, gli agenti hanno contestato al conducente, un turista tedesco, la violazione dell’ordinanza balneare che vieta transito e sosta dei veicoli sulle spiagge, applicando la relativa sanzione amministrativa.