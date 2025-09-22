Oristano, Michela Atzori nuovo Capo di Gabinetto della Prefettura

Si è insediata questa mattina la dott.ssa Michela Atzori come nuovo Capo di Gabinetto della Prefettura di Oristano.

Trentaquattro anni, originaria della città, Atzori è dirigente del Ministero dell’Interno dal 2019, quando – a soli 28 anni – fu nominata Vice Capo di Gabinetto della Prefettura di Modena. Successivamente ha ricoperto l’incarico di Capo di Gabinetto a Nuoro.

Subentra al dott. Alberto Raimondi, in servizio a Oristano dal 2018, recentemente promosso Viceprefetto e destinato alla direzione delle aree dell’Ordine pubblico e della Protezione civile nella stessa Prefettura.

Il Prefetto ha ringraziato Raimondi «per il lavoro svolto con grande competenza e professionalità» ed espresso ad entrambi i dirigenti «i migliori auguri per la futura carriera».