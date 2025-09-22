Ares, precisazioni sull’atto aziendale: «Adeguamenti tecnici condivisi con la Regione, nessuna rivoluzione»

Ares risponde alle polemiche sollevate attorno alla recente modifica dell’atto aziendale. «Nessuna rivoluzione, ma un adeguamento tecnico – spiegano dall’azienda – pienamente condiviso con l’Assessorato e coerente con la legge regionale».

La direzione chiarisce che le modifiche introdotte sono «minime» rispetto alla versione precedente e si sono rese necessarie per due motivi: l’esigenza di adeguare l’organizzazione interna alla visione del nuovo direttore secondo gli indirizzi regionali, e l’entrata in vigore della legge regionale 8/2025 che ha rimodulato le funzioni delle sole aziende commissariate, senza intaccare i compiti attribuiti ad Ares.

«L’atto aziendale è uno strumento di organizzazione interna, non di pianificazione sanitaria», si sottolinea nella nota. Le modifiche sono state predisposte «in continuo contatto con l’Assessorato», che parallelamente ha avviato l’adozione di nuove linee di indirizzo per le aziende commissariate.

Non mancano parole dure verso le critiche arrivate dal consigliere Meloni, che ha definito Ares un “burosauro”: «Definizione fuorviante e ingiustificata, oltre che offensiva per chi vi lavora con impegno quotidiano». L’azienda ricorda inoltre che Ares è stata istituita nella precedente legislatura e svolge un ruolo di supporto all’Assessorato e alle aziende sanitarie territoriali, «in linea con quanto già avviene nella gran parte dei sistemi sanitari regionali».

Quanto al richiamo al Consiglio regionale, Ares precisa che «gli indirizzi erano già stati visionati dalla commissione competente a suo tempo», ribadendo che l’atto recepisce solo minimi aggiustamenti, in linea con la LR 8/2025.

La direzione ricorda infine di aver trovato l’ente in una fase di «forte provvisorietà» sul piano degli incarichi e delle regolamentazioni, e di aver operato «per superare tale condizione, in totale sinergia con la Regione».

«La sanità è materia complessa – conclude la nota – e va affrontata con serietà e competenza, non con semplificazioni strumentali. Ares continuerà a operare con trasparenza e al servizio della comunità, in piena coesione istituzionale con la Regione».