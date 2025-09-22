Ala dei Sardi, bilancio positivo per il Super Puma e il gruppo AIB: comunità in festa per la campagna antincendi

Ala dei Sardi chiude con soddisfazione la campagna antincendio 2025. Il Super Puma della base locale, uno dei due grandi elicotteri antincendio della Sardegna insieme a quello di Fenosu, ha svolto un ruolo decisivo in una stagione segnata da siccità, caldo estremo e vento.

Con una capacità di 4.000 litri e oltre 150 ore di volo operative, l’elicottero ha effettuato più di 40 interventi rapidi, spegnendo sul nascere la maggior parte dei roghi in Gallura e Sassarese, con missioni anche nel sud-ovest dell’isola.

Accanto al velivolo, per la prima volta pienamente operativo ad Ala, il GAUF – Gruppo di Analisi e Uso del Fuoco elitrasportato del Corpo Forestale, integrato da operatori di Forestas – ha dato un contributo fondamentale. Trasportato vicino ai fronti di fuoco, il nucleo ha analizzato le situazioni sul campo, fornito indicazioni tattiche e avviato azioni di contenimento immediate. Un modello operativo innovativo che si è dimostrato efficace.

La comunità alaese, in particolare agricoltori, allevatori e operai forestali, ha espresso riconoscenza: «Per la prima volta ci siamo sentiti davvero protetti», sottolineano i cittadini, che vedono nella base un presidio di sicurezza.

Il bilancio della stagione è più che positivo, frutto del lavoro di squadra tra piloti e tecnici del Super Puma, GAUF, Forestas e le squadre a terra. La campagna coincide con il secondo anno di appalto del triennio 2024-2026. La popolazione auspica il rinnovo e il potenziamento dell’esperienza, a partire dai risultati ottenuti.

Un ringraziamento corale è stato rivolto alla Regione, al Corpo Forestale, all’Agenzia Forestas e a tutti coloro che hanno contribuito al successo della stagione, definito «un vero esempio di dedizione e spirito di servizio».