Omicidio Manuela Murgia, semaforo verde agli esami del DNA sull’ex fidanzato

Un pelo maschile trovato sul corpo di Manuela Murgia, la donna uccisa a Tuvixeddu, sarà comparato con il profilo genetico dell’ex fidanzato, Enrico Astero, oggi 54 anni, unico indagato nel caso.

Il RIS ha chiesto 80 giorni di proroga per completare tutti gli esami di comparazione. Il Gip Giorgio Altieri farà quindi slittare l’udienza per incidente probatorio, già fissata per i primi di ottobre, autorizzando il prelievo del DNA ad Astero per confrontarlo con i vestiti della vittima.

Finora, delle 80 tracce individuate sugli indumenti, solo due sono già utilizzabili: una femminile e una maschile. Quest’ultima, corrispondente a un pelo, sarà subito verificata con il profilo dell’ex fidanzato.

Un dettaglio che potrebbe diventare decisivo nell’inchiesta.