Sassari, fermato al parco con droga e 2.000 euro in tasca: arrestato per spaccio

Una pattuglia delle Volanti ha notato tre uomini seduti in un parco cittadino la mattina del 18 settembre. Uno di loro, alla vista della polizia, ha cercato di allontanarsi in fretta. Il gesto ha insospettito gli agenti, che lo hanno seguito e fermato.

L’uomo, già con precedenti per droga, aveva addosso circa 2.000 euro in banconote di piccolo taglio. Non sapendo giustificare il denaro, è stato perquisito: nelle tasche sono saltati fuori diversi involucri di hashish e marijuana, confezionati e pronti per la vendita.

La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione, dove gli agenti hanno trovato altra sostanza stupefacente e il materiale per il confezionamento: coltelli, buste e bilancini di precisione.

Il trentasettenne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. L’Autorità giudiziaria, nell’udienza di convalida del giorno successivo, ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.