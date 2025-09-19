San Nicolò d’Arcidano, arresto per coltivazione di cannabis

Durante lo spegnimento di un incendio boschivo, gli uomini della Stazione Forestale di Marrubiu hanno trovato quello che non c’entrava col fuoco: una coltivazione di cannabis ben occultata nella macchia. L’area — difficile da raggiungere — ospitava circa quaranta piante, di varie dimensioni.

Nonostante i turni serrati e gli impegni della campagna antincendio, la Stazione non ha mollato. Avviati appostamenti e servizi d’osservazione insieme ai Nuclei investigativi dei Servizi Ispettorati Forestali di Oristano e Nuoro, i reparti hanno sorpreso, nelle prime ore del 12 settembre, un sessantenne del posto mentre innaffiava e concimava la piantagione. È stato fermato in flagranza.

La pattuglia ha estirpato e sequestrato l’intera coltivazione. Le successive perquisizioni domiciliari, con il supporto dell’Unità Cinofila della Guardia di Finanza di Oristano, hanno portato al sequestro di infiorescenze già essiccate, materiale per essiccazione e coltivazione, una bilancia di precisione e — dentro l’abitazione — un fucile da caccia calibro 16 detenuto illegalmente.

Informata la Procura di Oristano, la Polizia giudiziaria ha dichiarato l’uomo in stato di arresto. Il giorno dopo, al giudizio direttissimo, il provvedimento è stato convalidato. Disposte misure cautelari: obbligo di dimora con limitazioni orarie agli spostamenti e obbligo di firma.

L’operazione è stata presentata come esempio di coordinamento interforze efficace e di puntuale raccordo con la Procura della Repubblica di Oristano. Fatto concreto: una piantagione tolta alla strada e un’indagine chiusa in tempi rapidi. La macchia bruciata ha restituito più di cenere; ha consegnato ai verbali un’altra storia.