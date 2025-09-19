Bosa, un milione di euro per riasfaltare le strade

Quasi un milione di euro in un solo anno per rifare le strade. È il bilancio che il Comune di Bosa rivendica con orgoglio.

Si è chiuso da poco un intervento da 300 mila euro per la sistemazione delle vie del centro storico, finanziato con un bando regionale del 2022. Ora tocca ad altre arterie: viale Mediterraneo, via Palermo, via Colombo, via Sassari, viale Repubblica e viale Giovanni XXIII. Stesso importo, altri 300 mila euro.

Il Comune aveva anticipato quelle somme attingendo a fondi regionali grazie a un emendamento presentato dal sindaco Alfonso Marras quando sedeva in Consiglio regionale. Ieri, 18 settembre, la Regione ha comunicato ufficialmente l’assegnazione del finanziamento legato al bando del 2023: soldi che tornano in cassa e che potranno essere destinati ad altri tratti stradali.

«In un solo anno l'Amministrazione comunale ha investito quasi 1 milione di euro per la manutenzione stradale – commenta Marras – un risultato enorme che mai nei 30 anni passati è stato nemmeno sfiorato, e che dimostra il lavoro costante svolto con l’assessorato regionale ai Lavori pubblici, sempre attento alle esigenze dei territori, con efficienza e professionalità».

Più tecnico l’intervento del vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Federico Ledda: «Adesso partiranno i lavori di bitumatura nelle vie indicate nel progetto e procederemo anche con la bitumatura delle strade che sono state interessare dalla posa della fibra ottica e delle condotte idriche a Bosa Marina e nell’abitato. Per queste vie si è deciso fin dall'inizio dell'organizzazione dei cantieri, di concentrare gli interventi di scavi e ripristini in modo da poter intervenire una sola volta e in maniera risolutiva, risparmiando così risorse pubbliche e disagi ai cittadini».

Un cronoprogramma serrato, insomma, che promette meno buche e meno disagi. Dopo anni di rattoppi, Bosa prova a darsi finalmente un manto stradale degno.