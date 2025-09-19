Cronaca Piazza del Carmine, zona rossa: allontanamenti e una donna denunciata nei primi controlli

Avvio deciso dei controlli nella recentemente istituita “zona rossa” di Piazza del Carmine a Cagliari. Nel corso di un servizio straordinario da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, affiancati dai colleghi della Stazione di Stampace, sono state identificate numerose persone e quattro cittadini – tre uomini e una donna tra i 24 e i 36 anni, originari di Pakistan, Ghana, Guinea e Kenya – sono stati destinatari di provvedimenti di allontanamento, accusati di comportamenti molesti e potenzialmente rischiosi per la sicurezza pubblica. Le operazioni, svolte nell’ambito dell’ordinanza del Prefetto che mira a rafforzare la tutela dell’area dopo le recenti decisioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, si sono svolte regolarmente salvo un episodio che ha richiesto l’intervento diretto degli operatori: una donna di 36 anni, residente in Gallura, ha reagito ai controlli insultando e minacciando i militari, arrivando anche a denudarsi in segno di protesta. La donna, già conosciuta alle forze dell’ordine, è stata fermata e denunciata per oltraggio, violenza a pubblico ufficiale e atti osceni. Nonostante il provvedimento, poche ore dopo è stata nuovamente sorpresa nella stessa piazza, ricevendo così una seconda denuncia per inosservanza delle prescrizioni dell’Autorità. L’attività di presidio e controllo, assicurano le autorità, proseguirà anche nelle prossime settimane con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e restituire decoro a uno degli spazi urbani più frequentati del capoluogo.