Alghero, viola i domiciliari: arrestato e trasferito in carcere

I Carabinieri della Compagnia di Alghero hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Sassari nei confronti di un uomo già sottoposto alla detenzione domiciliare.

Il provvedimento è scattato dopo che i militari, nel corso di accertamenti mirati, lo hanno trovato in possesso di due grammi di eroina, violando così la misura cui era vincolato.

L’uomo era ai domiciliari dal maggio scorso, quando i Carabinieri lo avevano fermato durante un servizio antidroga: notato mentre tentava di disfarsi di un sacchetto in plastica, era stato trovato con dieci dosi di eroina, marijuana e 260 euro ritenuti provento di spaccio. La successiva perquisizione domiciliare aveva portato al sequestro di altri due grammi di eroina, 54 grammi di marijuana, 110 milligrammi di metadone, materiale per il confezionamento, due bilancini elettronici e 1.800 euro in contanti.

Alla luce della nuova violazione, su richiesta della Procura di Sassari, l’Autorità giudiziaria ha disposto la revoca dei domiciliari e la misura più severa della custodia cautelare in carcere. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Bancali.

Resta fermo il principio della presunzione di innocenza: la colpevolezza potrà essere accertata solo con sentenza definitiva.