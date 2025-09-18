Talana, Villagrande e Tortolì: scoperte tre piantagioni di marijuana, due arrestati vicino all’aeroporto

Un settembre caldo anche per le coltivazioni illegali. In Ogliastra i Carabinieri hanno scovato tre piantagioni di marijuana, tra Talana, Villagrande Strisaili e Tortolì.

Il primo rinvenimento risale al 3 settembre: in località Cananeu, agro di Talana, la Squadriglia di Arzana con i colleghi di Talana ha trovato 481 piante alte fino a un metro e trenta.

Il 17 settembre, stesso copione ma nuovo scenario. In località S’arcu e serra, a Villagrande Strisaili, gli uomini della Squadriglia di Arzana hanno sequestrato 13 piante, alte fino a un metro e settanta.

Sempre il 17 settembre, ma a Tortolì, la Squadriglia di Lanusei con la Stazione locale ha rinvenuto una piantagione ben più consistente: 170 piante, alcune oltre i due metri, nei pressi dell’aeroporto di Arbatax.

Qui il colpo di scena. Poco distante, un’auto con due uomini di Tortolì, 35 e 28 anni. Nel mezzo, un odore inequivocabile e due fototrappole pronte a vigilare sul raccolto. Indizi troppo evidenti per non segnarne il coinvolgimento.

Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. Restano aperte le indagini per risalire a chi c’è dietro le coltivazioni di Talana e Villagrande.