Mamoiada, 18enne muore in moto dopo lo schianto contro un camion

Mamoiada piange un’altra giovane vittima della strada. Questa mattina, poco dopo le 13, Lorenzo Sale, 18 anni, ha perso la vita in corso Vittorio Emanuele dopo essersi schiantato con lo scooter contro un camion che stava svoltando verso Orgosolo.

Il ragazzo è apparso subito in gravissime condizioni. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che dovranno chiarire la dinamica dell’incidente. L’autista del camion, risultato negativo all’alcoltest, è rimasto illeso.

Per Mamoiada è la seconda tragedia in pochi giorni. Una settimana fa la comunità era stata colpita dalla morte di Fabio Crescitelli, 17 anni, deceduto nel Comasco in un incidente in moto insieme a un ventenne.

Due vite spezzate troppo presto. Due famiglie distrutte. E un paese che si ritrova, ancora una volta, a fare i conti con il dolore.