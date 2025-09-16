Poste Italiane, a Cagliari corso di guida sicura per i dipendenti

Poste Italiane punta sulla prevenzione degli incidenti stradali. Stamane, nella filiale provinciale di via Simeto a Cagliari, si è svolto il corso di formazione “Guida sicura”, rivolto a quindici dipendenti delle strutture aziendali delle filiali di Cagliari e Oristano, selezionati tra coloro che utilizzano veicoli aziendali nelle proprie attività quotidiane.

Il seminario è stato tenuto da funzionari della Polizia Stradale, che hanno illustrato le principali situazioni di rischio alla guida, le modalità per affrontarle, le distrazioni più frequenti, l’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e le regole fondamentali del Codice della Strada, con particolare attenzione ai limiti di velocità.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e rientra nel protocollo d’intesa siglato da Poste Italiane con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della prevenzione.

Nei prossimi mesi il progetto “Guida sicura” sarà esteso anche ad altre regioni italiane, coinvolgendo un numero crescente di dipendenti dell’azienda.