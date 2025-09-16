Addio all’azzurro Matteo Franzoso, fatale la caduta in Cile

Aveva 25 anni Matteo Franzoso, discesista azzurro cresciuto sciisticamente al Sestriere. È morto a Santiago del Cile, dove era stato ricoverato dopo la caduta di sabato scorso durante un allenamento sulla pista di La Parva.

Franzoso aveva affrontato il primo salto del tracciato, ma l’atterraggio è andato male: l’impatto con una staccionata, a circa sette metri fuori pista, è stato violentissimo. Subito soccorso con l’elisoccorso, era stato ricoverato in terapia intensiva. Le condizioni si sono aggravate di ora in ora, fino al decesso.

«Un dramma per la famiglia e per il nostro sport», ha commentato il presidente della Fisi Flavio Rota. «È assolutamente necessario fare il possibile affinché non si verifichino più tragedie di questo genere. Chiedo il massimo rispetto per la famiglia di Matteo, alla quale siamo vicini in questo momento di dolore».