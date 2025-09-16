Turista accusa un infarto in barca, salvato a Porto Pino

Attimi di paura ieri a Porto Pino. Un turista inglese che si trovava in barca nel golfo ha accusato un malore, riuscendo comunque a raggiungere la riva con una piccola imbarcazione a remi.

Ad attenderlo sulla spiaggia alcuni bagnanti, che lo hanno aiutato a raggiungere un chiosco in attesa dei soccorsi. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118 dell’Avos di Sant’Anna Arresi.

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi. È stato quindi fatto intervenire l’elisoccorso, che ha trovato spazio per l’atterraggio nel tratto tra la prima e la seconda spiaggia. Il medico a bordo, dopo la valutazione, ha disposto il trasferimento urgente all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Provvidenziale la tempestività dei soccorsi e l’aiuto dei bagnanti, che hanno reso possibile il salvataggio.