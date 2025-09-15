Poste Italiane, quattro webinar per i cittadini di Alghero su risparmio, previdenza e passaggio generazionale

Non solo lettere e pacchi. Poste Italiane da tempo fa anche scuola di finanza. Domani, martedì 16 settembre, e giovedì 18 settembre propone quattro nuovi webinar gratuiti dedicati ai cittadini di Alghero.

I temi? “La protezione”, “La previdenza”, “Il risparmio e gli investimenti” e “Il passaggio generazionale”. Gli incontri si terranno online alle 10 e alle 16.30. Quelli pomeridiani saranno accessibili anche con interprete LIS, la lingua dei segni.

Nella prima giornata si parlerà di come proteggersi dagli imprevisti e di come pianificare per tempo il proprio futuro previdenziale. Nella seconda toccherà a risparmio e investimenti, con qualche consiglio per non farsi travolgere dalle spese e per organizzare con lucidità il passaggio generazionale. O, come dicono loro, imparare a essere “buoni antenati”.

Per partecipare basta collegarsi al sito di Poste Italiane nella sezione Educazione Finanziaria, scegliere l’argomento e registrarsi. Oltre ai webinar, sono disponibili anche contenuti multimediali, come la serie di podcast Generazione EF - Giovani, sette puntate che spiegano la pianificazione finanziaria con parole semplici.

L’iniziativa rientra nelle attività che l’azienda porta avanti sotto il cappello ESG, i principi di responsabilità sociale promossi dalle Nazioni Unite. Un modo per far capire che anche parlare di pensioni, risparmi e successioni non è roba da specialisti, ma faccenda che riguarda tutti.