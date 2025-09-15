Alghero al centro di un progetto Med-Tech: “la città si candida a diventare polo di sperimentazione”

Ad Alghero non si parla solo di turismo. Domani al Quarter va in scena un convegno che mette insieme Comune, Regione, Università, aziende e manager con un obiettivo ambizioso: far nascere in Sardegna una filiera tecnologica per la salute e il benessere.

Il simbolo di questa sfida si chiama Adaptive Arm. Non è un braccialetto qualunque, ma un dispositivo tessile capace di misurare la qualità della vita attiva attraverso nove parametri. Una tecnologia indossabile che interessa esercito, Croce Rossa, Enel e STMicroelectronics. L’idea, nata ad Alghero con il contributo di centri scientifici nazionali, è quella di passare dalle chiacchiere sulla longevità sarda a strumenti concreti di prevenzione e monitoraggio.

Martedì 16 settembre alle 15, alla Fondazione Alghero, esperti e istituzioni discuteranno delle prospettive della Filiera Bio-Med-Tech sarda. L’obiettivo dichiarato è creare un punto di riferimento nazionale per le tecnologie innovative applicate alla salute e alla medicina genomica preventiva.

“Alghero si candida a luogo di sperimentazione e parte costitutiva e di traino del distretto Med-Tech e ad attualizzare il tema della longevità sarda con una serie di progetti innovativi basati sulle nuove tecnologie indossabili”, afferma il sindaco Raimondo Cacciotto.

Al centro ci sarà anche il progetto EINS, legato alla Biobanca sarda e al suo valore per gli studi genetici e sulla biodiversità. Un patrimonio che, come ricorda il professor Francesco Cucca del CNR, può rendere l’isola un laboratorio europeo di longevità e prevenzione.

“Alghero vuole orgogliosamente diventare il centro di sperimentazione nell’ambito della creazione di un ecosistema dell’innovazione che mira a bilanciare attrattività di nuove imprese e sviluppo e occupazione”, aggiunge l’assessore alla Programmazione Enrico Daga.

Domani al Quarter non si parlerà di fantascienza. Ma di come una città di mare, con alle spalle secoli di storia, possa provare a mettere un piede nel futuro.