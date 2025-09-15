Cagliari, concorso per 47 agenti di polizia locale: Uil Fpl organizza corso gratuito di preparazione

C’è tempo fino all’8 ottobre per le preselezioni del concorso indetto dal Comune di Cagliari: 47 posti a tempo pieno e indeterminato come agente della polizia municipale. Un’occasione attesa da molti, che la Uil Fpl Sardegna ha deciso di accompagnare con un corso gratuito di preparazione, curato attraverso l’ente formativo Effepielle Lab.

“Puntiamo moltissimo sulla formazione – spiega il segretario generale della Uil Fpl Sardegna, Priamo Foddis –. Sappiamo quanto sia importante che i dipendenti pubblici siano preparati e che nelle Funzioni Locali ci sia personale altamente qualificato. In particolare in un settore delicato come quello della Polizia Locale”.

Il programma prevede quattro modalità didattiche: video lezioni su piattaforma e-learning, slide interattive con quiz in tempo reale, lezioni in diretta Zoom con question time e incontri con i docenti per il confronto. A disposizione anche una piattaforma di esercitazione con test a risposta multipla aggiornati, che permettono di simulare le prove ufficiali.

“Il corso non è gratuito solo per gli iscritti Uil – sottolinea Foddis – ma è aperto a chiunque voglia partecipare. La nostra attenzione sulla professione di agente della Polizia Locale è alta. Non a caso, il 19 settembre a Rimini la Uil Fpl, con la segretaria nazionale Rita Longobardi, parteciperà alla 44ª edizione delle giornate della Polizia Locale con un convegno dal titolo Polizia Locale: una professione in evoluzione, una riforma assente ma rischi sempre più presenti”.

Le iscrizioni al corso sono già aperte e possono essere effettuate compilando il modulo online all’indirizzo forms.gle/1Ysm5PgYFFvpewH39 . Tutte le informazioni sul sito effepiellelab.it .