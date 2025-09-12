Vacanze sarde per cittadini israeliani, proteste e polemiche: il caso arriva in Parlamento

Da mesi si registra un via vai di cittadini israeliani in resort di Sardegna e Marche. La loro presenza ha scatenato polemiche, proteste e un acceso dibattito politico.

Il caso è esploso a fine agosto, quando nel resort Mangia’s Curio Collection di Santa Teresa di Gallura sono arrivati decine di israeliani. Secondo Wired, si tratterebbe di militari dell’Idf reduci dal conflitto a Gaza, in Sardegna per un periodo di “decompressione”. La Digos, sentita dal Fatto Quotidiano, parla invece di dipendenti della compagnia di telecomunicazioni Cellcom, legata all’esercito israeliano.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha confermato le misure di protezione: «Nel caso relativo al soggiorno di cittadini israeliani in vacanza nelle Marche sono stati pertanto disposti, lo scorso anno, servizi di prevenzione durante le visite e le uscite nelle località circostanti a quelle del soggiorno. Tali servizi vengono abitualmente decisi e svolti a livello territoriale ogni qualvolta vi sia notizia di presenze di comitive culturali, turistiche o gruppi sportivi, che possano essere considerati esposti ad atti di intolleranza, come avvenuto anche di recente in Sardegna».

In Gallura le proteste non si sono fatte attendere. Dopo l’imbrattamento con vernice rossa del cippo “Costa Smeralda”, il gruppo “Noi di Lungoni per la Palestina” ha denunciato «la presenza da oltre due settimane di decine di persone che non possono essere presentate come semplici turisti».

La vicenda è approdata in Parlamento. Francesca Ghirra (Avs) ha chiesto chiarimenti sugli accordi e sui costi della permanenza. Laura Boldrini (Pd) ha parlato di «decine di soldati dell’Idf che, dopo aver commesso crimini indicibili, verrebbero in Sardegna e nelle Marche per rilassarsi, assistiti dalle forze dell’ordine». Alfonso Colucci (M5S) ha attaccato: «Non sono semplici turisti ma sospetti criminali di guerra. Fanno parte di un esercito che ha ucciso oltre 60.000 palestinesi, 18.000 bambini».

La governatrice della Sardegna, Alessandra Todde, prende le distanze: «Questi cittadini israeliani sono entrati in Italia sulla base di accordi di carattere nazionale, e la Regione non ha poteri su questo. La Sardegna non è stata coinvolta. Chiederò spiegazioni alla premier Meloni». Todde ha inoltre ricordato che la sua giunta ha «sollecitato il riconoscimento della Palestina» e «sospeso tutti gli accordi con enti o istituzioni israeliane».

Secondo i manifestanti, i presenti a Santa Teresa sarebbero dipendenti di «un’azienda esplicitamente coinvolta nel mantenimento e nello sviluppo dell’occupazione israeliana nei territori palestinesi». Per sabato 13 settembre è stata indetta una manifestazione a Santa Reparata.

Un caso ancora aperto, in cui le versioni si intrecciano tra rassicurazioni ufficiali e accuse politiche. La certezza, per ora, è una sola: la presenza israeliana in Sardegna non passa inosservata.