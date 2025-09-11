Alghero, ruba una bici al supermercato: denunciato dalla Polizia

Gli era bastato un attimo: una bicicletta lasciata senza catena fuori da un supermercato e la tentazione troppo forte. L’uomo l’ha presa e si è dileguato nel traffico, convinto di averla fatta franca.

Il proprietario, uscito dalla spesa, ha trovato solo il vuoto e ha chiamato la Polizia. Gli agenti del Commissariato di Alghero hanno visionato le telecamere di sorveglianza e ricostruito la scena: l’uomo arriva a piedi, punta la bici, finge di andare oltre, poi torna indietro. Un’occhiata rapida attorno, nessuno che lo osserva, e via: in sella e lontano in pochi secondi.

Ma non è durato. Gli operatori l’hanno riconosciuto subito: volto noto per altri precedenti. Rintracciato in breve, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per furto.

Una bici in meno per la spesa, un nome in più nei registri della Procura.