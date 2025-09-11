Memorial Najibe Zaher, sport e memoria per ricordare le vittime della strada

Il sorriso di Najibe Zaher, insieme a quello di Giorgia Banchero, Simone Picci e Alessandro Sanna, continua a vivere nel ricordo e nell’impegno per la sicurezza stradale. Questo pomeriggio, al centro sportivo Don Bosco di Selargius, si è svolto il secondo Memorial dedicato a Najibe, la giovane scomparsa due anni fa nel tragico incidente di viale Marconi del 10 settembre 2023.

In campo, accanto ai familiari, agli amici e alle istituzioni, anche le squadre della Polizia Locale di Cagliari e della Polizia di Stato, in un torneo di calcio che ha unito sport e memoria.

“La memoria di questi giovani non deve spegnersi: il loro sorriso e la loro energia ci chiedono di rinnovare ogni giorno l’attenzione per la vita, la sicurezza sulle strade e il sostegno reciproco”, ha dichiarato il presidente del Consiglio comunale di Cagliari, Marco Benucci, intervenuto alla cerimonia. “Come Amministrazione – ha aggiunto – portiamo un abbraccio sincero e commosso con la promessa che Najibe e i suoi amici resteranno sempre presenti nel cuore delle nostre comunità”.

Oltre al momento sportivo e commemorativo, il Memorial è stato anche occasione per ribadire l’importanza della prevenzione e della sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, un impegno che i genitori di Najibe, Omar Zaher e Merita Agus, portano avanti con incontri nelle scuole, parlando direttamente ai ragazzi.