Cagliari: visita del generale Iasson al Policlinico, Serra ringrazia l'Arma

Visita istituzionale al Policlinico Duilio Casula di Cagliari. Questa mattina il generale Stefano Iasson, comandante della Legione Carabinieri Sardegna, ha incontrato il commissario straordinario dell’Aou, Vincenzo Serra. Presente anche il rettore dell’Università di Cagliari, Francesco Mola.

Serra non ha nascosto la sua soddisfazione. «Sono molto onorato – ha detto – per l'attenzione che il Comandante Iasson ha dimostrato con questa giornata. Esprimo i più sentiti ringraziamenti miei e della nostra azienda all'Arma dei Carabinieri per la quotidiana rappresentazione dei valori di affidabilità e solidarietà, sia professionale che umana, al servizio alla nostra comunità. Condivido con il Generale Iasson l'utilità delle relazioni tra istituzioni accomunate dalle finalità di garantire il massimo contributo al benessere della comunità».

Un incontro breve, ma denso di simboli. E anche di rispetto reciproco.