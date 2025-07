Macomer: camion si ribalta sulla 131, Sardegna divisa in due

Mattina di caos sulla statale 131. Un autoarticolato si è ribaltato al chilometro 150, vicino a Macomer. Erano le 9.30 quando, dopo il bivio di Mulargia, il camion ha perso il controllo ed è finito contro il guardrail. Il carico si è rovesciato sulla carreggiata.

Il conducente è stato portato in ospedale con l’elisoccorso. Le sue condizioni sono gravi. La 131 è stata chiusa in entrambe le direzioni. Vigili del fuoco al lavoro, con un’autogrù arrivata dal comando di Oristano, per mettere in sicurezza il mezzo. Chi doveva viaggiare oggi, resta fermo. Sardegna spaccata in due, in attesa che la strada torni libera.