Cronaca Cambio di Presidenza per il Lions Club Alghero

Con l’avvio del nuovo anno sociale 2025-2026, il Lions Club Alghero celebra il tradizionale passaggio di consegne alla guida del sodalizio. Dopo un anno di intensa attività e impegno al servizio della comunità, il Presidente uscente Giovanni Congiu passa il testimone alla nuova Presidente, Laura Giorico, che guiderà il Club ormai al suo quarantatreesimo anno di vita. Durante la cerimonia ufficiale, avvenuta il 31 maggio scorso, in occasione della serata dedicata al Patto di Amicizia con il Club di Canicattì Castel Bonanno, svoltasi in un clima di amicizia e condivisione, la neoeletta Presidente ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta e ha rivolto un sentito ringraziamento al suo predecessore per il lavoro svolto. “Proseguiremo nel solco della tradizione lionistica, con rinnovato entusiasmo e attenzione ai bisogni del nostro territorio con determinazione e spirito di servizio”, ha dichiarato Laura Giorico. Il nuovo consiglio direttivo del Lions Club Alghero per l’anno sociale 2025-2026 è così composto: Presidente: Laura Giorico, 1° Vice Presidente e GLT (Global Leadership Team): Giulio Galleri, 2° Vice Presidente: Cristina D'Amicis, Segretario: Lorella Elia, Tesoriere: Eliana Montesu, Referente MJF (Melvin Jones Fellow): Vittorio Romerio, GST (Global Service Team) e Addetto al Marketing e Comunicazione: Tiziana Sechi, GMT (Global Membership Team): Gianni Pianu, Referente LCIF (Lions Clubs International Foundation): Luciano Silanos, Revisori dei conti: Giorgio Canali e Valentina Sanna. Il club si impegnerà a promuovere service in ambito sociale, sanitario, ambientale e culturale, rafforzando la rete di solidarietà nel contesto locale e internazionale coinvolgendo attivamente i giovani e la cittadinanza. Un augurio particolare si rivolge a tutti gli officer distrettuali nominati dal Governatore Graziella Puddu e, in particolare al socio Marco Di Gangi, Presidente della Zona C – VII Circoscrizione del Distretto 108 L di cui il club di Alghero fa parte. Con lo spirito del we serve che anima da sempre l’azione lionistica, il Lions Club Alghero si prepara ad affrontare un nuovo anno ricco di sfide e opportunità, all’insegna dell’impegno, dell’amicizia e della condivisione.