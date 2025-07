Alguer Wine Week 2025: tutto pronto per la seconda edizione. Dal 2 al 6 luglio 2025

Quest'ultimo animerà gli spazi con un vivace programma di spettacoli, esibizioni culturali e folklore, a cura delle numerose Associazioni che fanno parte di S&T, creando una fusione unica e coinvolgente tra gusto e tradizione. In quest’ottica di valorizzazione e sviluppo, l’Ente camerale di Sassari e l’Azienda Speciale Promocamera hanno condiviso con l’Amministrazione comunale di Alghero un impegno rafforzato. L'obiettivo è sostenere e promuovere iniziative nel fondamentale ambito del turismo enogastronomico. Tutte azioni che sono finalizzate a favorire attività che mettano in risalto il prezioso patrimonio culturale, storico e ambientale del territorio, attraverso la realizzazione di eventi esperienziali che configurino le eccellenze e le peculiarità locali come elementi attrattivi strategici per lo sviluppo di Alghero e dell'intero nord-ovest dell'Isola. Un ambizioso piano che mira a promuovere la Sardegna e le sue diverse identità territoriali verso un pubblico internazionale selezionato, valorizzando in particolare l’eccellenza agroalimentare, le realtà produttive e le espressioni culturali del nord-ovest dell’Isola, aprendo nuove rotte per l'export e la visibilità globale.





Iniziative come l'Alguer Wine Week rappresentano un potente volano per l’attivazione di processi virtuosi di sviluppo economico, sociale e culturale nelle città ospitanti. Generano ricadute positive significative in ambito di export e internazionalizzazione, ma anche attraverso articolate azioni di comunicazione, marketing e promozione turistica, con il coinvolgimento diretto e strategico dei produttori locali, degli operatori dell’accoglienza, della ristorazione e dei pubblici esercizi. Un vero e proprio ecosistema che si muove all'unisono per la crescita del territorio. Un'occasione imperdibile per professionisti del settore, appassionati e turisti di scoprire la qualità, la storia e il futuro del vino sardo, in una cornice di ineguagliabile bellezza e cultura. Per Stefano Visconti, Presidente della Camera di Commercio di Sassari:"L'Alguer Wine Week rappresenta per la Camera di Commercio un appuntamento strategico che va ben oltre la semplice promozione enologica. È la concreta espressione del nostro impegno a valorizzare il patrimonio agroalimentare del Nord Sardegna come motore di sviluppo economico, culturale e turistico. Vedere l'intero sistema produttivo del vino riunirsi ad Alghero, è di certo un grande risultato. Questo evento è uno strumento di estrema importanza per l'internazionalizzazione delle nostre eccellenze, un'opportunità per aprire nuovi mercati e consolidare l'immagine della Sardegna come 'Isola del Vino' nel mondo." Sulla stessa linea Francesco Carboni, Presidente di Promocamera:"Promocamera è da sempre in prima linea nel sostegno alle imprese del territorio, e l'Alguer Wine Week è un esempio lampante di come la collaborazione strategica possa generare valore aggiunto. Il nostro impegno, in sinergia con la Camera di Commercio e il Comune di Alghero, è volto a creare eventi esperienziali di alto profilo che mettano in risalto le peculiarità del nostro vino e del nostro territorio. Questa rassegna non solo offre una vetrina unica ai produttori, ma è anche un potente strumento di marketing territoriale che attira flussi turistici qualificati, generando ricadute positive dirette per l'intera filiera dell'accoglienza e della ristorazione. Siamo convinti che Alguer Wine Week sia la chiave per rafforzare la competitività e l'attrattività del Nord Sardegna a livello globale."

Alghero si trasformerà, da oggi 2, e fino al 6 luglio, nel cuore pulsante dell'eccellenza enologica sarda con la seconda edizione dell'Alguer Wine Week. Un evento che, ben oltre la semplice degustazione, si configura come una vetrina strategica e un concreto volano di promozione e sostegno per l'intero comparto vinicolo del Nord Sardegna, e non solo. per un evento organizzato e promosso dalla Camera di Commercio di Sassari, l’Azienda Speciale Promocamera, il Comune di Alghero, il Consorzio di Tutela Vini di Alghero DOC e il Distretto Rurale Alghero-Olmedo. Il suggestivo centro storico di Alghero farà da magnifico palcoscenico a questa rassegna, dove i Consorzi di tutela e le Cantine aderenti, provenienti da ogni angolo della regione, allestiranno i propri stand. Sarà un viaggio sensoriale e narrativo attraverso la storia affascinante e il terroir inconfondibile della Sardegna. Ogni piazza dedicata alle degustazioni sarà ulteriormente arricchita dalla presenza di realtà locali impegnate nella promozione del territorio, affiancate dagli stand del network camerale "Salude&Trigu".