Frontale in viale Marconi a Quartu, due donne in gravi condizioni

Paura e lamiere contorte ieri sera a Quartu Sant'Elena, all’altezza del cartello di ingresso in città. Una Opel e una Smart si sono scontrate frontalmente, in un impatto violento che ha distrutto entrambe le vetture.

Le cause dell’incidente restano da chiarire. Quel che è certo è che i soccorsi hanno lavorato a lungo: due ambulanze e i Vigili del Fuoco sono intervenuti per liberare dalle lamiere due donne, rimaste gravemente ferite. Fortunatamente, non sarebbero in pericolo di vita.

Il traffico ha subito rallentamenti pesanti in entrambe le direzioni, con disagi protrattisi per ore. Una serata che doveva essere come tante, finita invece in un groviglio di lamiere e sirene.