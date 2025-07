Cagliari, il Colle Sant'Elia non si tocca: Mobilitazione di massa contro la cementificazione

Il Colle Sant'Elia non è un semplice spazio verde; è un monumento naturale e storico a cielo aperto. Le sue pendici e la sua sommità custodiscono tracce millenarie: dai resti di antichi insediamenti medievali che raccontano la Cagliari più autentica, ai siti militari che hanno segnato la storia della città attraverso guerre e resistenze. È un libro di storia vivo, dove ogni pietra narra un capitolo del passato di Cagliari. Ma il valore del colle non è solo legato alla sua memoria. Sant'Elia è anche un polmone verde insostituibile, un'oasi di biodiversità che offre respiro e bellezza ai residenti e all'intera città. La sua unicità paesaggistica, con le viste mozzaato sul Golfo degli Angeli e la ricchezza della sua flora e fauna, lo rende un bene prezioso da preservare con ogni mezzo. La popolazione e le associazioni non intendono assistere inerti a nuove speculazioni o a interventi che potrebbero deturpare irrimediabilmente un simbolo di Cagliari. La loro determinazione è incrollabile. Il messaggio è chiaro: qualsiasi tentativo di manomettere il Colle Sant'Elia sarà accolto con una resistenza ferma e compatta. La battaglia per Sant'Elia è la battaglia per la memoria, per la bellezza e per il futuro di Cagliari. E questa volta, la città è pronta a difendere il suo cuore pulsante.

Un urlo si leva da Cagliari, un grido unanime che risuona dalle vie del quartiere Sant'Elia fino agli uffici della politica locale: il Colle Sant'Elia non si tocca. L'indignazione è palpabile, montante, di fronte a quelle che vengono percepite come minacce concrete all'integrità di uno dei luoghi più emblematici e storicamente ricchi della città. La prospettiva di interventi urbanistici sul colle sta scatenando una mobilitazione senza precedenti, che vede scendere in campo non solo i residenti, ma anche un fronte compatto di oltre cento associazioni ambientaliste e culturali. «Si sono forse bevuti il cervello?», è la domanda retorica che echeggia tra i cittadini, stanchi di vedere sacrificato il patrimonio comune sull'altare di logiche speculative o di progetti che non tengono conto del valore intrinseco del luogo. L'avvertimento è chiaro e forte: più di diecimila persone solo dal quartiere, affiancate da un centinaio di organizzazioni, sono pronte a scendere in piazza per difendere il Colle Sant'Elia. Il motivo di tanto sdegno è evidente a chiunque abbia un minimo di sensibilità storica e ambientale.