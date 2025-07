Cronaca Anche a Casa Serena fervono i preparativi in vista della Faradda

I preparativi per la Faradda arrivano anche a Casa Serena. Grazie al gremio dei Massai, nei giorni scorsi gli ospiti e le ospiti della residenza di via Pausbio si sono cimentati in un laboratorio per vestire insieme a loro il Candeliere di Casa Serena, supportati dalle educatrici della cooperativa Seriana 2000. I gremianti hanno dedicato diverse ore alla creazione dei bora bora «con grande generosità, disponibilità e sorriso», come raccontano da Casa Serena. Torneranno almeno un’altra volta per un ulteriore laboratorio e a fine luglio porteranno il candeliere. «Gli ospiti e le ospiti sono stati molto felici di partecipare a questo laboratorio perché il candeliere costituisce un aspetto importante della loro cultura e storia di vita e perché hanno apprezzato molto la gentilezza, il rispetto e il buon umore con cui i Massai si sono relazionati con loro» concludono dalla residenza per anziani.