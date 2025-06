Bando commercio: al via i pagamenti alle imprese. Cuccureddu: “Misura efficace e partecipazione straordinaria”

Sono partiti i primi pagamenti del bando “Contributi in Conto Capitale alle Attività Commerciali – Annualità 2025”, promosso dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, in collaborazione con Unioncamere Sardegna, la Camera di Commercio di Nuoro (soggetto capofila), e le Camere di Commercio di Sassari e di Cagliari-Oristano.

A soli venti giorni dalla chiusura dell’avviso, avvenuta lo scorso 6 giugno, sono già state lavorate cento pratiche, delle quali oltre cinquanta stanno entrando nella fase di liquidazione del contributo. Un risultato che testimonia la rapidità ed efficienza del lavoro sinergico tra Regione e sistema camerale. L’istruttoria è curata dalla Camera di Commercio di Nuoro, in collaborazione con TecnoServiceCamere, Unioncamere Sardegna e Regione.

La misura, dotata complessivamente di 35,5 milioni di euro, ha raccolto 1.274 domande da tutta la Sardegna, per un totale di oltre 43,5 milioni di euro richiesti. La distribuzione provinciale vede in testa Cagliari con 449 domande, seguita da Sassari (380), Nuoro (321) e Oristano (124). In termini di importi, Cagliari e Sassari sfiorano ciascuna i 15,1 milioni, Nuoro arriva a 9,8 milioni e Oristano a 3,4 milioni. Sono novanta le domande che prevedono la richiesta di premialità per incremento delle Unità Lavorative per Anno (ULA), per oltre 835.000 euro.

“La misura si sta dimostrando efficace già nella fase esecutiva – ha dichiarato l’assessore regionale Franco Cuccureddu – grazie a un lavoro di squadra che ha reso possibile avviare i primi pagamenti in tempi davvero contenuti. La straordinaria partecipazione conferma la centralità del commercio per la tenuta economica e sociale dei territori. Le imprese hanno risposto con entusiasmo e competenza, mostrando anche attenzione alla crescita occupazionale: vogliamo rafforzare gli strumenti che premiano chi investe in lavoro e radicamento locale. Il commercio è una componente vitale del nostro tessuto economico, e continueremo a sostenerlo con strumenti mirati, rapidi e condivisi”.

Soddisfatto anche il presidente della Camera di Commercio di Nuoro, Agostino Cicalò: “L’avvio tempestivo dei pagamenti è un segnale concreto di attenzione verso le imprese e dimostra quanto la misura fosse attesa. Come Camera di Commercio di Nuoro, che ha svolto un ruolo operativo e di coordinamento nella gestione del bando, siamo particolarmente soddisfatti di aver contribuito non solo alla sua ampia diffusione, ma anche ad un’attuazione rapida ed efficace. La risposta del territorio è stata molto positiva, e ci conforta sapere che le prime risorse stanno già raggiungendo le imprese. Questo rafforza il legame con il tessuto economico locale e conferma l’importanza di un sistema pubblico che funziona e risponde con prontezza”.