Cabras: muore in moto Marco Poddi, 42 anni. Inutili i soccorsi

Era un uomo conosciuto e stimato, Marco Poddi. Un imprenditore di 42 anni che ieri sera ha trovato la morte lungo una curva maledetta, quella di San Salvatore, nel territorio di Cabras. L’allarme è scattato alle 21.40, quando qualcuno ha chiamato il 118. Ma quando i soccorritori sono arrivati, per lui non c’era già più nulla da fare.

La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma dai primi rilievi non risultano coinvolti altri veicoli. Solo una moto e un uomo che, per cause da chiarire, ha perso il controllo, finendo la corsa sull’asfalto.

Non è la prima volta che quella strada si trasforma in trappola mortale. Le indagini sono affidate alle forze dell’ordine, che dovranno stabilire se si sia trattato di una tragica fatalità, di un errore umano o di un altro caso in cui la strada non perdona.

Il nome, stavolta, è Marco Poddi. Aveva 42 anni. Aveva un mestiere, una vita, forse anche dei sogni. Ieri sera, tutto si è fermato.