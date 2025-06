Cronaca Dopo le lacrime, a Sestu torna la speranza con il messaggio dei volontari della Fondazione “La Via della Felicità”

Dopo il dolore per la tragica scomparsa di un giovane cittadino, a Sestu c’è chi si impegna a far rinascere la speranza. Lo hanno fatto nella serata di lunedì 23 giugno i volontari della Fondazione La Via della Felicità, distribuendo decine di copie dell’omonimo libro di L. Ron Hubbard, dialogando con i cittadini e portando tra le strade della città un messaggio di buon senso, valori morali e rinnovata solidarietà. L’iniziativa ha colto molti di sorpresa: non è frequente, infatti, assistere a momenti di dialogo spontaneo tra sconosciuti, su temi non sempre facili da affrontare. Tuttavia, il messaggio dei volontari ha trovato ascolto. Molti cittadini hanno espresso il loro accordo sulla necessità di divulgare nella società sani principi morali e solidali, per contrastare l’attitudine sempre più diffusa del “non faccio male a nessuno e mi faccio i fatti miei”, un atteggiamento che spesso porta all’isolamento e all’indifferenza verso le difficoltà altrui. «La tragica fine di questo ragazzo appena sedicenne ha scosso tutti, creando sconforto tra i cittadini di Sestu – ha affermato Ignazio, coordinatore regionale della Fondazione – serviva un’iniezione di fiducia e speranza. Lo abbiamo fatto attraverso la divulgazione del messaggio contenuto in questo libro e, soprattutto, dialogando con le persone invitandole a promuoverlo e, in primo luogo a viverlo nelle azioni quotidiane.» I volontari con questa attività hanno voluto scuotere le coscienze incoraggiando ogni individuo a diventare promotore attivo del cambiamento, iniziando dal proprio esempio, incontrando l’accordo comune che valori universali di rispetto, altruismo e responsabilità personale possono essere la chiave per ricostruire una comunità più unita e solidale. Come avviene ormai settimanalmente da circa un anno, anche i volontari oristanesi della Fondazione “La Via della Felicità”, nella serata di martedì 24 giugno, distribuendo decine di copie nel centro di Oristano, hanno promosso il messaggio contenuto nella prima pagina del libro: “Usando questo libro, puoi senza troppe difficoltà, aiutare le persone a sopravvivere e a condurre una vita più felice”. Un segnale che, anche in un momento così difficile per la comunità, la voglia di costruire un futuro migliore è ancora viva. Info: www.laviadellafelicità.it