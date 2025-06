Sassari: sorpreso nella notte a forzare auto, arrestato dai Carabinieri

Un uomo è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Sassari con l’accusa di tentato furto aggravato, danneggiamento e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

La vicenda si è consumata nella notte tra il 17 e il 18 giugno in via Principessa Jolanda, quando alcune telefonate al 112 hanno segnalato la presenza di un individuo che si aggirava con fare sospetto tra le auto in sosta. I militari sono intervenuti in pochi minuti, sorprendendolo ancora nei pressi di una vettura appena forzata, mentre tentava di dileguarsi con due grimaldelli ancora in mano.

Dagli accertamenti immediati è emerso che l’uomo aveva già manomesso tre auto. In due casi era riuscito a sottrarre degli occhiali, refurtiva che è stata successivamente riconsegnata ai legittimi proprietari. Nulla di clamoroso, si dirà, ma quanto basta per ribadire che l’insicurezza urbana si annida anche nei gesti più meschini, e spesso notturni.

Il soggetto, la cui identità non è stata resa nota, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, che coordina le indagini.

Vale, come sempre, il principio di presunzione d’innocenza: la colpevolezza dell’uomo sarà accertata solo in caso di sentenza definitiva. Intanto resta il fatto: tre auto violate, un ladro sorpreso sul fatto e un quartiere che chiede, più che grandi proclami, la tutela delle piccole cose.