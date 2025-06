Cronaca Dermatite dei bovini: "Necessario un incontro fra Regione e associazioni degli allevatori"

Cia Agricoltori Italiani Sardegna si rivolge alla Regione per chiedere un incontro urgente per affrontare l’emergenza della dermatite dei bovini e conoscere le azioni che si intendono adottare per contrastare la diffusione del virus. «L’attuale provvedimento di blocco delle movimentazioni degli animali per 10 giorni sta creando incertezze e preoccupazioni tra gli allevatori, anche in funzione dei contratti stipulati per la commercializzazione dei capi», sostiene Cia Sardegna. «In quanto alla sanità animale, è indispensabile che i servizi veterinari si riapproprino del ruolo di prevenzione e cura negli allevamenti, ruolo ultimamente appesantito dai troppi carichi burocratici affidati agli stessi veterinari e demandabili ad altri soggetti già presenti. La Regione e le istituzioni intervengano nell'immediato supportando e sostenendo gli allevatori sardi», ribadiscono i rappresentanti di Cia Agricoltori Sardegna. «Il confronto con le associazioni è più che mai necessario, sia per conoscere le azioni da intraprendere, sia per garantire il giusto coinvolgimento degli allevatori nelle strategie che la Regione sta mettendo e metterà in campo per circoscrivere il contagio e tutelare il comparto».