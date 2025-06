Cronaca Premiati i vincitori dell'Estemporanea di pittura "Porto Torres: luoghi, paesaggi e monumenti”

Sono cinque i dipinti che hanno conquistato la giuria della nuova edizione dell’Estemporanea di pittura organizzata dalla TNT Global Art lo scorso 8 giugno a Porto Torres, nello splendido scenario del Parco di Balai, durante i festeggiamenti della Festha Manna. Le opere premiate sono quelle che hanno saputo cogliere ed esprimere in modo significativo gli scorci più rappresentativi della città, ispirandosi al tema "Porto Torres: luoghi, paesaggi e monumenti”. Al primo posto la tela di Mario Gaspa, seguita da quelle di Giovanni Cauda, Gianni Serra, Tonino Fenu ed Ezio Muraglia. Il riconoscimento è stato assegnato nel corso di una cerimonia ospitata martedì pomeriggio, 24 giugno, nel Palazzo del Marchese, sede istituzionale del Comune turritano. All’appuntamento hanno preso parte l’assessora alla cultura Maria Bastiana Cocco, il presidente della Commissione comunale Cultura Antonello Cabitta, il presidente della TNT Global Art Gianni Nieddu, gli artisti che hanno partecipato all’iniziativa e la commissione giudicatrice formata da Adonella Mellino, Maria Gabriela Ruggiu ed Emanuele Fancellu. I tre giudici hanno avuto il difficile compito di selezionare le opere che maggiormente hanno colto l’essenza del territorio turritano. «Abbiamo agito con il cuore e con l’istinto – hanno sottolineato – cercando i simbolismi più adatti a rappresentare la città». Gli artisti si erano dati appuntamento la mattina del giorno di Pentecoste immersi nel verde del Parco di Balai, dove hanno dato libero sfogo alla loro creatività. Provenienti da altri centri dell’isola, i pittori hanno promesso di tornare per le prossime edizioni dell’Estemporanea vista la splendida giornata trascorsa in compagnia e la calorosa accoglienza ricevuta. Le opere realizzate, 20 in totale, sono rimaste esposte fino al giorno della premiazione nel Palazzo del Municipio in Piazza Umberto I. Ora le cinque tele vincitrici entreranno a far parte della collezione permanente del Palazzo del Marchese contribuendo ad arricchire l’arredo dello storico edificio restituito a nuova vita dopo un importante intervento di recupero. Come già avvenuto per i dipinti premiati nelle precedenti edizioni che oggi impreziosiscono la sala consiliare del Comune, anche queste nuove opere diventeranno patrimonio culturale della città. «Questa nuova edizione dell’Estemporanea di pittura – ha sottolineato Maria Bastiana Cocco - ha consolidato ancora di più il rapporto di collaborazione che abbiamo stretto in questi anni con la TNT Global Art. Grazie all’impegno dell’associazione possiamo ammirare opere d’arte evocative che riescono a rappresentare l’essenza della nostra città, con le sue vocazioni e tradizioni. Siamo quindi grati a tutti i membri dell’associazione, alla giuria che si è divertita a decretare i vincitori e a tutti gli artisti che hanno voluto dare il loro vivace contributo per mostrare come nella nostra città l’arte sia una forma di espressione fondamentale».