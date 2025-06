Disastro Air India: un solo superstite tra 242 persone a bordo. "Intorno a me solo rottami e cadaveri"

Un Boeing 787 della compagnia Air India, partito dall’aeroporto di Ahmedabad e diretto a Londra, è precipitato pochi secondi dopo il decollo. A bordo viaggiavano 242 persone. Il bilancio è drammatico: un solo superstite, il cittadino britannico di origine indiana Vishwash Kumar Ramesh, 40 anni.

L’incidente si è consumato in pochi istanti. L’aereo, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso quota subito dopo il decollo prima di schiantarsi al suolo. Le cause sono ancora in fase di accertamento.

L’unico sopravvissuto ha raccontato ai soccorritori i drammatici momenti successivi all’impatto: «Ho sentito un forte rumore e poi l'impatto. Intorno a me era un inferno. Ero circondato da cadaveri e rottami. Dopodiché qualcuno mi ha afferrato, mi ha messo dentro un’ambulanza e mi ha trasportato in ospedale».

Ramesh, che ha riportato lesioni da impatto prevalentemente al volto, non sarebbe in pericolo di vita. Al momento dell’incidente sedeva al posto 11A, nei pressi di un’uscita di emergenza: un dettaglio che, secondo i primi rilievi, potrebbe aver contribuito in modo determinante alla sua salvezza.

Le operazioni di soccorso sono proseguite per tutta la giornata, mentre le autorità indiane e britanniche hanno avviato un’indagine congiunta per chiarire le cause dell’incidente.