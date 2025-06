Sardegna: nuova ondata di caldo intenso nel weekend del 13-15 giugno 2025

La Protezione Civile della Sardegna ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse per alte temperature a partire dalle ore centrali di venerdì 13 giugno, fino alla serata di domenica 15 giugno 2025. Le zone maggiormente interessate saranno le aree interne dell’Isola, dove si prevede un sensibile aumento delle temperature massime.

In particolare, sabato 14 e domenica 15 giugno i valori termici potrebbero localmente superare i 40°C in alcune zone come il Logudoro, la piana di Ottana e il Campidano. Questi dati indicano un’ondata di caldo tipica del periodo pre-estivo, con condizioni che richiedono attenzione soprattutto alle fasce più vulnerabili della popolazione.

La Protezione Civile regionale invita i cittadini a consultare il sito tematico della Regione Sardegna per informazioni aggiornate e per seguire le misure di autoprotezione consigliate in caso di ondate di calore, come mantenere una corretta idratazione, evitare l’esposizione prolungata al sole nelle ore più calde e prestare particolare attenzione agli anziani e ai soggetti con problemi di salute.

Il fenomeno è da considerarsi temporaneo e legato a condizioni atmosferiche stabili e alla presenza di masse d’aria calda che interessano il Mediterraneo centrale. Le autorità monitoreranno l’evoluzione meteorologica e aggiorneranno la popolazione qualora fossero necessarie ulteriori indicazioni.