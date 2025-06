Cronaca Ricostruzioni false e nessuna paura: il volo Cagliari–Linate non ha mai corso alcun rischio

Relativamente alle notizie circolate sul volo Cagliari–Linate del 10 giugno, riteniamo necessario smentire quanto diffuso da alcune testate giornalistiche e persino da alcune istituzioni, che parlano – del tutto impropriamente – di “panico a bordo” e avanzano dubbi infondati sulla sicurezza dei nostri aerei. Si tratta di considerazioni false e approssimative. Non si è verificata alcuna emergenza, nessun malore, nessun momento di reale preoccupazione. L’abbassamento delle mascherine è stato l’effetto di una temporanea variazione della pressione in cabina, gestita con prontezza e in piena aderenza alle procedure previste. I passeggeri non sono mai stati esposti ad alcun rischio, né hanno avuto percezione di una situazione di pericolo come facilmente dimostrabile. Siamo costretti a rilevare, con disappunto, come talvolta si sacrifichi la verità in nome del sensazionalismo. La diffusione di informazioni distorte su temi delicati come la sicurezza aerea alimenta paure infondate e mina la fiducia del pubblico. Aeroitalia comunica che laddove opportuno intraprenderà immediate azioni legali.