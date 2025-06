Agricoltura sarda: il grido d’allarme del Centro Studi Agricoli. Tore Piana: "Situazione drammatica, la politica regionale è assente"

«La situazione del comparto agricolo in Sardegna è drammatica. Ci troviamo di fronte a un quadro che, per gravità e disorganizzazione, non ha precedenti nemmeno nelle peggiori stagioni politiche della nostra regione». Lo denuncia il presidente del Centro Studi Agricoli Tore Piana, intervenendo in merito alle numerose criticità che stanno colpendo il mondo agricolo e zootecnico sardo.

In primo piano le difficoltà legate alla presentazione delle domande per il premio unico e per il CSR, che quest’anno scadono il 15 giugno. «A ieri – spiega Piana – risultava caricato appena il 23% delle domande a livello nazionale, a causa dei continui blocchi del sistema informatico Sian, che impedisce ai Centri di Assistenza Agricola e ad Argea di operare con regolarità. Di conseguenza, si va verso una proroga fino al 15 luglio, che dovrebbe essere firmata a breve dal ministro».

Non va meglio sul fronte dei pagamenti: «Anche le pratiche già lavorate da Argea spesso si bloccano inspiegabilmente al momento dell’autorizzazione. Un malfunzionamento del sistema che complica ulteriormente il lavoro e alimenta il malessere crescente tra gli operatori e i produttori agricoli».

Sul piano della programmazione, il giudizio di Piana è netto: «Non sono stati aperti i nuovi bandi relativi alla difesa del suolo, all’imprenditoria giovanile, agli investimenti 4.1, alla diversificazione delle attività agricole e agli allevatori custodi. È una situazione assurda, che grida vendetta».

Il Centro Studi Agricoli rivendica di essere passato dalla denuncia alla proposta concreta. «Abbiamo predisposto e trasmesso al Consiglio regionale, alle Commissioni competenti, al presidente della Regione Alessandra Todde e all’assessore Satta una proposta di riforma complessiva delle agenzie agricole, che abbiamo approvato all’unanimità nella nostra assemblea del 3 maggio. Non ci limitiamo più a sollevare i problemi, ma presentiamo soluzioni concrete».

Gravi criticità emergono anche sul fronte interno della macchina amministrativa: «Ci arrivano segnalazioni di forti tensioni tra l’assessore e il direttore generale, disfunzioni dentro Argea, eccessive competenze affidate all’agenzia Laore. Un caos inaccettabile, che oggi paralizza tutto il comparto agricolo».

Piana non risparmia critiche all’assessore all’agricoltura: «Un assessore che non risponde, che evita il confronto, che preferisce presenziare alle sagre anziché affrontare i veri problemi. Noi – aggiunge – ci assumiamo la responsabilità di quanto affermiamo: è un’assenza politica grave e ingiustificata».

Infine, il presidente del Centro Studi Agricoli lancia un nuovo allarme sul prezzo del grano duro: «Chi è in filiera sarà pagato 30 euro al quintale, chi è fuori filiera 26 euro, con pagamenti posticipati addirittura fino al 2026. Un prezzo scandaloso, assolutamente non dignitoso per i nostri produttori». In tale contesto, il Centro Studi Agricoli continua a promuovere alternative colturali, come la barbabietola da zucchero nel Medio Campidano e le piante officinali in alcune zone dell’isola.

Il Centro Studi Agricoli prosegue intanto con le attività formative per gli agricoltori: «Stiamo attivando corsi per il rinnovo dei patentini per le macchine agricole, antincendio, sicurezza e primo soccorso, oltre a proseguire con la nostra campagna assicurativa per i trattori agricoli».

«Il nostro obiettivo – conclude Piana – è costringere la politica a svegliarsi e a fare finalmente il proprio dovere».