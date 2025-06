Alghero: doppio incidente nella notte, sette feriti sulle strade per Sassari e Bosa

Serata movimentata sulle strade della provincia di Sassari, con due distinti incidenti che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine ad Alghero.

Il primo episodio si è verificato intorno alle 20.40 lungo la SS291 VAR, la Sassari-Alghero, al chilometro 12 in direzione della città catalana. Per cause ancora da accertare, tre vetture sono rimaste coinvolte in un incidente che ha portato al ribaltamento di una delle auto. Immediato l'intervento della squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Alghero, che ha messo in sicurezza i veicoli e l’intera area dell’incidente. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118 che hanno preso in carico i cinque feriti, tra cui un minore. Tutti i coinvolti sono stati trasportati al pronto soccorso per le cure e gli accertamenti del caso. I rilievi di legge sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia Stradale.

Poche ore più tardi, intorno alle 23.50, un secondo incidente ha richiesto l’intervento dei soccorritori, questa volta sulla strada provinciale 105, lungo la Alghero-Bosa, nei pressi del bivio per Villanova Monteleone. In questo caso, una sola vettura è rimasta coinvolta: il conducente, dopo aver perso il controllo del mezzo, è finito su un fianco. All’interno del veicolo si trovavano due persone, che sono riuscite ad uscire autonomamente prima dell’arrivo dei soccorsi. La squadra dei Vigili del Fuoco di Alghero, giunta rapidamente sul posto, ha provveduto a mettere in sicurezza la vettura e l’area circostante. Anche in questo caso sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato i due occupanti al pronto soccorso per ulteriori controlli e accertamenti. I rilievi dell’incidente sono stati eseguiti dai Carabinieri.

Al momento restano da chiarire le cause di entrambi gli episodi. In entrambi i casi, fortunatamente, non si registrano conseguenze gravi per i feriti.