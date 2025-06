Il Consorzio di Bonifica Nurra ignora i turni di distribuzione dell’acqua: grave danno agli agricoltori locali

Oggi la situazione si sta aggravando giorno per giorno Riteniamo urgente chiamare in causa l’ENAS, l’Assessorato Regionale all’Agricoltura e il Consorzio di Bonifica Nurra per assumersi la piena responsabilità e porre rimedio immediato a questa situazione. Il Centro Studi Agricoli , chiede urgentemente una riunione straordinaria ed è pronto a promuovere iniziative di protesta e mobilitazioni per tutelare gli interessi degli agricoltori della Nurra e richiedere interventi concreti, efficaci e tempestivi. Non si può più aspettare: l’agricoltura sarda merita rispetto e un servizio idrico efficiente, senza sprechi né favoritismi.

Il Centro Studi Agricoli denuncia con fermezza il mancato rispetto dei turni di distribuzione dell’acqua da parte del Consorzio di Bonifica Nurra agli agricoltori della Nurra, compromettendo gravemente le colture autorizzate e mettendo a rischio la redditività delle aziende agricole del territorio. La gestione delle risorse idriche, essenziale per l’agricoltura in Nurra, è stata affidata a un sistema di programmazione evidentemente inadeguato, incapace di garantire la corretta erogazione e il rispetto degli accordi sottoscritti. Questa inefficienza ha ripercussioni dirette sulle produzioni agricole, con conseguenti danni economici e sociali agli agricoltori locali che fidandosi degli impegni presi dalle autorità competenti e dalla regione , hanno seminato o piantumato colture con ingenti spese .