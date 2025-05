Cronaca PAC: l’On. Marco Falcone (PPE) accoglie l’appello del Centro Studi Agricoli e si oppone all’accorpamento con i fondi di coesione

Bruxelles, 28 maggio 2025 – L’Europarlamentare On. Marco Falcone ha accolto la richiesta avanzata dal Centro Studi Agricoli, esprimendo una netta contrarietà all’ipotesi di accorpamento dei fondi PAC (Politica Agricola Comune) con quelli della coesione, attualmente in discussione al Parlamento Europeo. È lo stesso On. Falcone a comunicarlo direttamente a Tore Piana, presidente del Centro Studi Agricoli, che nella giornata di oggi aveva sollevato con forza il problema, evidenziando i rischi per l’agricoltura sarda. «Sono molto soddisfatto per la Sardegna – dichiara Tore Piana –. L’impegno dell’On. Falcone e del gruppo del PPE a votare compatti contro l’accorpamento rappresenta una concreta azione di tutela dei fondi PAC destinati all’Isola. A nome mio, del Centro Studi Agricoli e dell’intero mondo agricolo sardo, ringrazio sinceramente l’On. Marco Falcone per la prontezza e determinazione dimostrate in difesa del comparto agricolo isolano». Piana non risparmia invece una critica all’amministrazione regionale: «Altrettanto non posso dire dell’Assessore regionale all’Agricoltura, Gianfranco Satta, che ancora una volta si è mostrato totalmente assente su un tema fondamentale per il futuro dell’agricoltura sarda».