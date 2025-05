Lotzorai, tragedia sulla SP 56: muore motociclista tedesco di 61 anni

Un violento incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di martedì 27 maggio è costato la vita a un motociclista tedesco di 61 anni lungo la Strada Provinciale 56, nei pressi di Lotzorai. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada dopo aver urtato il guardrail.

Lo schianto è stato devastante. La moto è terminata in una scarpata adiacente alla carreggiata e l’impatto non ha lasciato scampo al conducente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Tortolì, che hanno messo in sicurezza l’area e collaborato nelle operazioni di soccorso. Nonostante l’arrivo tempestivo dei sanitari del 118, per il centauro non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le lesioni riportate nell’urto.

I Carabinieri della stazione di Villagrande, giunti anch’essi sul luogo dell’incidente, hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. La strada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del mezzo.

La notizia ha destato grande impressione in tutta la zona, molto frequentata in questo periodo da turisti su due ruote. La vittima, secondo quanto appreso, era in viaggio in solitaria. Si attendono ulteriori riscontri per il pieno riconoscimento e l’informazione ai familiari.