Cronaca Piero Maieli (FI) Sassari: La casa della salute, predicare bene e razzolare male

Con grande enfasi ieri è stata inaugurata la Casa della Salute a Sassari, tra sorrisi istituzionali, fotografie d’ordinanza e discorsi dal sapore vagamente autocelebrativo. Presenti all’evento l’assessora regionale al Lavoro Desirè Manca, del M5S, il sindaco di Sassari e il presidente della Commissione sanità in Regione – entrambi del PD – notoriamente strenui difensori della sanità pubblica e critici implacabili del centrodestra “amico dei privati”. Eppure, la scena appariva più da “red carpet” che da svolta strutturale e non posso non notare con un certo stupore la trasformazione dell’assessora Manca: da fiera oppositrice delle storture del sistema sanitario isolano, a madrina sorridente di inaugurazioni private. L’augurio è che la Casa della Salute non sia solo una vetrina ben allestita per la comunicazione politica, ma un reale presidio al servizio dei cittadini, coerente con gli ideali più volte sbandierati.