Quartu Sant’Elena: sequestrate 150 nasse irregolari nel litorale, operazione della Guardia Costiera

Nel corso di un’attività di pattugliamento nelle acque del golfo di Cagliari, la Guardia Costiera ha sequestrato nella mattinata di mercoledì 22 maggio circa 150 nasse irregolari, calate senza i prescritti segnalamenti, lungo il tratto di mare prospiciente il lungomare di Quartu Sant’Elena.

L’intervento è stato condotto dall’equipaggio di una motovedetta della Capitaneria di porto di Cagliari. I militari, durante la consueta attività di controllo delle attività di pesca, hanno notato un galleggiante semisommerso vincolato al fondo marino e privo dei requisiti di segnalazione obbligatoria. Da lì è scattata l’operazione di recupero: risalendo il cavo sommerso, i militari hanno accertato la presenza di nasse collocate illegalmente e non riconducibili ad alcun soggetto identificabile.

Tutti gli attrezzi sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, finalizzato alla successiva confisca. Il contenuto – polpi, seppie, granchi e pesci – essendo ancora vivo, è stato rigettato in mare al termine delle operazioni.

L’utilizzo di attrezzi da pesca privi di segnalazione, spesso legato a pratiche illecite, rappresenta un danno per i pescatori professionali e costituisce un pericolo per la sicurezza della navigazione, soprattutto nei periodi in cui le coste sono frequentate da natanti e bagnanti.

Oltre al rischio per la sicurezza, le nasse e le reti abbandonate sui fondali si trasformano in trappole mortali per le specie marine. La normativa vigente è chiara: ogni imbarcazione non professionale può calare al massimo due nasse e l’uso di reti da posta è categoricamente vietato per chi non è autorizzato alla pesca professionale.

L’operazione della Guardia Costiera si inserisce nel quadro delle attività di tutela dell’ambiente marino e di controllo della legalità nelle acque costiere del sud Sardegna.