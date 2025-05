Successo ad Alghero per la Giornata Europea dei Mari: Lega Navale, Università, Comune e cittadini uniti per il futuro del mare

[www.eunicoast.eu](http://www.eunicoast.eu)

I docenti e ricercatori di ecologia, di biologia marina e di geomatica applicata dell’Università di Sassari Giulia Ceccherelli, Gabriella La Manna e Fabio Menna, insieme al biologo marino Giovanni Vargiu e al naturalista e divulgatore Roberto Barbieri, hanno affrontato temi cruciali come la biodiversità marina, il degrado degli habitat, le tecnologie per il monitoraggio marino e le buone pratiche per la sostenibilità delle attività costiere. Grande attenzione è stata riservata al ruolo della formazione universitaria nel promuovere una cultura ambientale consapevole. In questo contesto è stato valorizzato il corso di studi in Scienze Naturali e il progetto EUNICOAST, una rete che coinvolge 13 università costiere europee, tra cui Sassari, impegnate a costruire percorsi di studio congiunti per formare una nuova generazione di cittadini e professionisti responsabili, capaci di coniugare scienza, società e tutela degli ecosistemi acquatici, dal Mediterraneo all’Atlantico fino ai grandi fiumi del continente. Dopo un piacevole pranzo collettivo presso la sede della Lega Navale, la seconda parte della giornata ha visto la partecipazione attiva della cittadinanza: oltre 40 studenti dell’Istituto Tecnico Industriale “G.M. Angioy” di Sassari e dell’Istituto Tecnico Nautico “M. Paglietti” di P. Torres, oltre ai soci volontari della LNI e dell'Official Reseller Decathlon, hanno partecipato alla pulizia dei fondali del porto, a cura del sub Giampaolo Moro. L’iniziativa, patrocinata anche dal National Biodiversity Future Center, dalla Fondazione Alghero e da numerose realtà locali, ha pienamente centrato l’Obiettivo 14 dell’Agenda ONU 2030: “Vita sott’acqua”. “Abbiamo bisogno di scienza, ma anche di consapevolezza collettiva. Solo unendo le forze tra università, istituzioni e cittadini possiamo invertire la rotta e restituire al mare il rispetto che merita” – ha dichiarato il prof. Quirico Migheli, moderatore dell’incontro e direttore del Nucleo di Ricerca sulla Desertificazione dell’Università di Sassari. L’evento ha dimostrato come la collaborazione tra mondo accademico e società civile possa trasformarsi in azione concreta e partecipata per la salvaguardia ambientale. Una giornata che ha lasciato il segno e che guarda al futuro con una promessa: proteggere il mare è proteggere noi stessi. Scopri il progetto EUNICOAST: