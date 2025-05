LRM incontra il Ministro Salvini: al centro trasporti, porto d’armi e diritti dei veterani

Prosegue l’impegno di Libera Rappresentanza dei Militari (LRM) per la tutela e il riconoscimento dei diritti del personale in uniforme. Nella giornata di mercoledì 21 maggio, una delegazione dell’organizzazione ha incontrato il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, On. Matteo Salvini, presso la sede ministeriale di Foggia.

La delegazione, composta dal Vice Segretario Nazionale Michele La Notte, dal Segretario Regione Puglia Giulio Sardella e dal Dirigente del Dipartimento Esteri Daniele Suffia, ha aperto i lavori portando i saluti del Segretario Generale Marco Votano, ringraziando il Ministro per l’attenzione riservata all’incontro.

Al centro del confronto, tre temi rilevanti per il personale dell’Esercito: trasporti pubblici, regolamentazione del porto d’armi e riconoscimento dei veterani. Tre documenti distinti, elaborati da altrettanti Dipartimenti Nazionali di LRM (Esteri, Giuridico-Legale, Studi e Dottrina), sono stati presentati al Ministro.

Il primo tema ha riguardato l’utilizzo gratuito dei mezzi pubblici per il personale militare. L’istanza parte dalla constatazione dell’elevato pendolarismo che caratterizza la vita di molti militari, con l’obiettivo di ridurre il carico economico sulle famiglie e al contempo promuovere una mobilità sostenibile. La proposta – ha sottolineato la delegazione – si lega anche alla funzione pubblica svolta quotidianamente dai militari a presidio della sicurezza dei cittadini.

Il secondo punto discusso ha riguardato l’estensione del porto d’armi per difesa personale anche ai membri delle Forze Armate. LRM ha richiesto un intervento a livello legislativo che riconosca la specificità dell’impiego militare e che consenta un accesso agevolato e regolamentato a tale strumento di tutela individuale.

Infine, è stato illustrato il progetto dell’ID Card del Veterano, già oggetto di discussione lo scorso 12 maggio durante un incontro al Parlamento Europeo di Bruxelles. L’iniziativa, spiega LRM, punta a fornire un riconoscimento formale e funzionale ai veterani dell’Esercito, includendo benefici armonizzati a livello europeo in ambito fiscale, sanitario, occupazionale e formativo.

A margine dell’incontro, la delegazione ha avuto un breve confronto con il Consigliere Regionale della Puglia Joseph Splendido, che ha espresso pieno sostegno alle proposte avanzate, sottolineando la necessità di un'integrazione più concreta delle esigenze militari all’interno delle politiche regionali.

Secondo quanto riferito da LRM, l’incontro con il Vicepremier Salvini rappresenta “la naturale prosecuzione di un dialogo aperto e costruttivo con tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento e con il Governo”, volto a rafforzare il riconoscimento istituzionale del ruolo e delle necessità del personale dell’Esercito Italiano.