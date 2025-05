Olbia, tragedia a bordo della Moby: giovane donna perde il bambino poco prima della partenza

Una giovane donna di 26 anni, incinta e in viaggio con la famiglia, è stata colta da un grave malore nella serata di ieri mentre si trovava a bordo del traghetto Tommy della compagnia Moby, pronto a salpare dal porto di Olbia con destinazione Civitavecchia.

L’episodio si è verificato intorno alle 22:30, mentre la nave era ancora ferma al molo dell’Isola Bianca. La donna ha improvvisamente accusato forti dolori e sintomi che hanno allarmato il personale di bordo, il quale ha immediatamente attivato la richiesta di soccorsi. Intervenuti sul posto gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure e trasferito con urgenza la passeggera all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Nonostante il tempestivo intervento, la gestazione si è interrotta.

Secondo quanto riferito, le condizioni della donna risultano stabili, anche se rimane il grave trauma per quanto accaduto. Il traghetto è rimasto fermo in porto per diverse ore in attesa del nulla osta dell’autorità giudiziaria, intervenuta per effettuare gli accertamenti di rito.

Sul luogo sono arrivati anche gli agenti della polizia di frontiera, la Guardia costiera e una squadra dei vigili del fuoco. Solo dopo aver ricevuto l’autorizzazione, la nave ha potuto lasciare l’ormeggio e proseguire la tratta prevista.