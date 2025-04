Cronaca Cagliari celebra le donne della Resistenza: nuove intitolazioni di spazi pubblici per una toponomastica più equa e consapevole

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, il Comune di Cagliari compie un importante passo verso il riconoscimento del ruolo delle donne nella storia del nostro Paese, avviando un’azione concreta di riequilibrio della toponomastica cittadina in chiave di genere. La ricorrenza del 25 Aprile 2025, che segna gli 80 anni dalla fine dell’occupazione nazifascista, è l’inizio dell’Italia democratica e rappresenta l’evento che rese possibile per le donne avviare il percorso per ottenere per la prima volta i diritti politici fondamentali, diventando protagoniste attive nella costruzione del Paese. Per celebrare questo importante anniversario e restituire visibilità a figure femminili spesso dimenticate dalla memoria collettiva, il Consiglio comunale di Cagliari ha approvato, nella seduta del 16 aprile 2025, su proposta della Commissione Pari Opportunità, una mozione che prevede l’intitolazione di tre spazi pubblici a donne che si distinsero nella lotta antifascista e nel processo di crescita culturale e democratica della Repubblica in diversi ambiti: • Le Staffette Partigiane, in corrispondenza del ponte ciclopedonale tra Su Siccu e Sant’Elia; • Laura Conti, presso l’anfiteatro del parco di Terramaini – partigiana, medico e ambientalista, è stata una delle prime voci italiane a coniugare l’impegno politico con la difesa dell’ambiente e la divulgazione scientifica; • Fausta Cialente, alla biblioteca di via Montevecchio – scrittrice, giornalista e antifascista, fu tra le prime a raccontare l’identità e l’emancipazione femminile, vivendo a lungo in esilio e collaborando con Radio Londra, vinse il Premio Strega. Le intitolazioni saranno accompagnate da targhe toponomastiche complete, con dati biografici e il ruolo storico svolto dalle personalità scelte, supportate anche da strumenti digitali per facilitare la fruizione delle informazioni da parte della cittadinanza. A queste si aggiunge la volontà di accelerare l’iter per l’intitolazione di uno spazio urbano a Nilde Iotti, prima donna a ricoprire la Presidenza della Camera dei Deputati e figura centrale nella storia parlamentare e istituzionale della Repubblica, impegnata per decenni nella promozione dei diritti civili e dell’uguaglianza di genere. Il Comune si impegna, inoltre, a promuovere progetti di cittadinanza attiva, con il coinvolgimento di scuole, associazioni, istituti culturali e realtà del territorio, per trasformare la memoria in partecipazione consapevole. Con questa iniziativa Cagliari non solo onora l’anniversario della Liberazione, ma riafferma il proprio impegno nella valorizzazione del contributo femminile alla storia e nella promozione di una cultura della parità, attraverso la costruzione di una toponomastica più rappresentativa e inclusiva.