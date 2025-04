Cronaca Pirri: aperte le iscrizioni ai Gruppi di cammino - Presentata nella sede della Municipalità l'iniziativa dell'Asl di Cagliari

Nella mattina di ieri, giovedì 17 aprile 2025, la Municipalità di Pirri ha ospitato la presentazione e promozione dei Gruppi di Cammino tenuto dal Servizio di Prevenzione e promozione della Salute della Asl di Cagliari. Le iscrizioni possono essere effettuate attraverso la compilazione della modulistica disponibile nei locali di via Riva Villasanta n. 35. L'iniziativa dal titolo “Pro-muoviamoci in salute”, ha lo scopo di promuovere uno stile di vita sano attraverso la pratica regolare di attività fisica, in tutta la popolazione e in ogni fase della vita. Il programma, perciò, mira a contrastare le malattie croniche e ridurre le complicazioni che ne possono seguire, coinvolgendo anche le persone con disabilità e portatrici di disagio psichico o che vivono in condizioni di svantaggio socioeconomico. A sottolineare la valenza dell'iniziativa portata avanti dall'Azienda socio-sanitaria locale sono stati i rappresentanti dell'ufficio di Presidenza della Municipalità di Pirri, perché contribuisce promuove l'attività motoria e le relazioni fra le persone. L'evento rientra all’interno di un programma più ampio che prevede il coinvolgimento delle fasce più deboli della comunità, che hanno difficoltà ad accedere alle proposte sportive. Iniziative come queste hanno ricadute positive anche dal punto di vista psicofisico e dell'integrazione sociale. Durante l’incontro di presentazione i sanitari dell'Asl di Cagliari hanno approfondito i fattori di rischio di uno stile di vita sedentaria e i benefici per il benessere psicofisico derivanti dall'attività motoria, come quella praticata dai gruppi di cammino.