Cronaca Carabinieri di Mogoro: Cultura della Legalità, incontro di sensibilizzazione per gli alunni della scuola media di Ruinas.

Martedì 15 aprile si è tenuto presso la scuola secondaria di primo grado di Ruinas un incontro presieduto dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Mogoro, Maggiore Enrico Concas, che ha coinvolto gli alunni delle classi seconde e terze in una mattinata densa di spunti di riflessione con la trattazione anche di temi particolari su bullismo, cyberbullismo ed educazione al digitale. Questa iniziativa, ha fatto sapere il Maggiore Concas, si colloca nel progetto annuale di promozione della “cultura della legalità” che l’Arma dei Carabinieri porta avanti da tempo su scala nazionale, una preziosa opportunità per far accrescere nei giovani la consapevolezza dell’importanza della sicurezza, favorendo la conoscenza e il rispetto delle regole, educare gli studenti all’esercizio della democrazia, nei limiti e nel rispetto dei diritti inviolabili, dei doveri inderogabili e delle regole comuni condivise, quali membri della società civile, promuovendo al tempo stesso negli alunni la consapevolezza dei valori fondati e dei principi ispiratori della Costituzione italiana per l’esercizio di una cittadinanza attiva a tutti i livelli del sistema sociale. Gli studenti hanno mostrato grande interesse e coinvolgimento, ponendo domande e condividendo esperienze personali. L'incontro ha rappresentato non solo un'opportunità di apprendimento, ma anche un momento di socializzazione e supporto reciproco tra i giovani, contribuendo a creare un ambiente più sicuro e coeso. La Dirigente scolastica, Dott.ssa Annalisa Frau nell’esprimere la propria soddisfazione per l’evento, ha voluto sottolineare che l’incontro con l’Arma dei Carabinieri è stata una preziosa opportunità per responsabilizzare gli studenti e renderli più consapevoli delle proprie azioni, nell’ottica di una crescita personale e sociale, valori molto importanti per l’Istituto, confermando altresì la disponibilità a collaborare in futuro per organizzare ulteriori incontri informativi.